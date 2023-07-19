Левкин рассказал о строительстве храмового комплекса в районе Крылатское

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Строительно-монтажные работы и устройство наружных коммуникаций завершили в храмовом комплексе в честь преподобного Алексия, человека Божия в московском районе Крылатское. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики города.

По словам руководителя департамента Сергея Левкина, здание находится на Рублевском шоссе, владении 54. В состав комплекса включили храм, рассчитанный на 400 прихожан, приходской дом и административное здание.

Левкин уточнил, что храм относится к первой очереди строительства, его запроектировали в традициях древнерусских и раннемосковских центричных храмов. Фасады украсят декоративными элементами и мозаикой. Внутри храма построят молельный зал с алтарной частью, зал заседаний, на верхних этажах сделают хоры. В цокольной части будет находиться инженерная инфраструктура и технические комнаты. Здание также обеспечат приспособлениями для маломобильных москвичей.

Руководитель департамента отметил, что работа по введению храмов в эксплуатацию началась в 2014 году по поручению попечительского совета "Поддержки строительства храмов Москвы".

На сегодняшний день в Москве в эксплуатацию ввели уже 101 здание.

Ранее Сергей Собянин представил решения по вопросу строительства мечети в Косино-Ухтомском районе Москвы. Он пояснил, что предложение о возведении объекта рассматривалось только в предварительном порядке на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы. Проект не был согласован с правительством и профильными органами столицы.

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