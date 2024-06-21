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21 июня, 10:15

Транспорт

Городские электровелосипеды модели 2.0 можно будет арендовать в сервисе "Яндекс Go"

Городские электровелосипеды модели 2.0 можно будет арендовать в сервисе "Яндекс Go"

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Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов сообщил, что электровелосипеды модели 2.0 теперь можно будет арендовать в сервисе "Яндекс Go". Чтобы воспользоваться велосипедом, необходимо скачать или обновить приложение "Яндекс Go". Затем нужно нажать кнопку "Самокаты" и найти ближайший двухколесный транспорт на карте.

Кроме того, Мособлэнерго сообщил о недопущении массовых отключений электричества в Подмосковье 20 июня.

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