"Мой район. Новости": мост через Нагатинский Затон достроят в 2024 году

Мост через Нагатинский Затон достроят в 2024 году. Сооружение протяженностью 216 метров свяжет Корабельную и Коломенскую улицы.

Местные жители смогут быстрее добираться до станции Большой кольцевой линии, остановок общественного транспорта и торговых центров. Например, на данный момент пассажиры тратят на дорогу до БКЛ "Нагатинский затон" минимум 15 минут, а в будущем время в пути сократится в 3 раза.

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