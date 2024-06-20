Участок БКЛ закроют с 22 июня

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20 июня, 08:30

Город

"Мой район. Новости": мост через Нагатинский Затон достроят в 2024 году

"Мой район. Новости": мост через Нагатинский Затон достроят в 2024 году

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Мост через Нагатинский Затон достроят в 2024 году. Сооружение протяженностью 216 метров свяжет Корабельную и Коломенскую улицы.

Местные жители смогут быстрее добираться до станции Большой кольцевой линии, остановок общественного транспорта и торговых центров. Например, на данный момент пассажиры тратят на дорогу до БКЛ "Нагатинский затон" минимум 15 минут, а в будущем время в пути сократится в 3 раза.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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