Строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" началось в Москве

На Бирюлевской линии метро сейчас идут работы на нескольких участках. На станциях "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" уже стартовали монолитные работы. Строители приступили к возведению еще одной станции – "Луганская".

Как отметил член Союза пассажиров России Юрий Аралов, для перехода на Замоскворецкую линию будет организована наземная пересадка. Новая линия позволит жителям Луганской улицы, Кавказского бульвара, Ереванской улицы выезжать не только по перегруженной Замоскворецкой линии.

