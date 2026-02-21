График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 11:15

Транспорт

Строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" началось в Москве

Строительство станций "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" началось в Москве

В Москве скорректировали 9 автобусных маршрутов с 21 февраля

Ночная "зеленая волна" заработает на 14 магистралях Москвы

Рейд "Нетрезвый водитель" проведут на дорогах Москвы

Парковка на всех улицах Москвы станет бесплатной 23 февраля

На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи для помощи водителям

Заторы на дорогах Москвы достигли 3 баллов

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 февраля

"Московский патруль": рейд ГИБДД по такси прошел в столице

"Новости дня": Собянин и Мантуров открыли производство новой модели "Москвича"

На Бирюлевской линии метро сейчас идут работы на нескольких участках. На станциях "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" уже стартовали монолитные работы. Строители приступили к возведению еще одной станции – "Луганская".

Как отметил член Союза пассажиров России Юрий Аралов, для перехода на Замоскворецкую линию будет организована наземная пересадка. Новая линия позволит жителям Луганской улицы, Кавказского бульвара, Ереванской улицы выезжать не только по перегруженной Замоскворецкой линии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоИван ЕвдокимовРумина Кенжалиева

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика