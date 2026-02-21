В Москве скорректировали 9 автобусных маршрутов с 21 февраля

С 21 февраля в Москве скорректировали 9 автобусных и электробусных маршрутов. На пяти направлениях добавили новые остановки. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По поручению Сергея Собянина в городе улучшают сеть маршрутов наземного городского транспорта. После обновлений автобусы и электробусы будут подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса и жилым кварталам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.