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20 ноября, 08:00

Транспорт

Более 250 тысяч пассажиров перевезли за время летней навигации теплоходы в Москве

Более 250 тысяч пассажиров перевезли за время летней навигации теплоходы в Москве

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Более 250 тысяч пассажиров перевезли за время летней навигации теплоходы, курсирующие от Северного речного вокзала до причалов Химки и Захарково. Итоги сезона подвели в департаменте транспорта.

По словам специалистов, речные маршруты позволяют экономить время в пути жителям пяти районов Москвы и Химок. Обновление речных вокзалов позволило создать дополнительные транспортные связи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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