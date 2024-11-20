Более 250 тысяч пассажиров перевезли за время летней навигации теплоходы в Москве

Более 250 тысяч пассажиров перевезли за время летней навигации теплоходы, курсирующие от Северного речного вокзала до причалов Химки и Захарково. Итоги сезона подвели в департаменте транспорта.

По словам специалистов, речные маршруты позволяют экономить время в пути жителям пяти районов Москвы и Химок. Обновление речных вокзалов позволило создать дополнительные транспортные связи.

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