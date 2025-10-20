Форма поиска по сайту

Новости

20 октября, 09:30

Транспорт

Затруднения в движении зафиксированы в районе Варшавского шоссе

Затруднения в движении транспорта зафиксированы в районе Варшавского шоссе в Москве. Поток машин наблюдается и на Третьем транспортном кольце (ТТК) от Русаковской улицы до Ленинградского проспекта. Общая интенсивность трафика в городе составляет 5 баллов.

Кроме того, по данным ЦОДД, плотное движение наблюдается на Волгоградском, Ярославском и Волоколамском шоссе. Локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляВладимир Баклан

