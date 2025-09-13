Форма поиска по сайту

13 сентября, 08:30

Транспорт

Аэропорт Краснодара возобновил работу после полутора лет перерыва

Аэропорт Краснодара возобновил работу после полутора лет перерыва

После полутора лет перерыва возобновил работу аэропорт Краснодара. Аэропорт Пашковский будет принимать до пяти взлетов и посадок в час. Эксперты отмечают, что это решение увеличит туристический поток в регион. Помимо внутренних рейсов, воздушная гавань готова обслуживать и международные направления.

Краснодарский край стал первым крупным регионом на юге страны, где восстановлено полноценное авиасообщение. Ранее открыли аэропорт Геленджика, а работа большинства воздушных гаваней в приграничных районах пока остается приостановленной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортрегионывидеоДарья КрамароваАлексей Пименов

