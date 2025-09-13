Аэропорт Краснодара возобновил работу после полутора лет перерыва

После полутора лет перерыва возобновил работу аэропорт Краснодара. Аэропорт Пашковский будет принимать до пяти взлетов и посадок в час. Эксперты отмечают, что это решение увеличит туристический поток в регион. Помимо внутренних рейсов, воздушная гавань готова обслуживать и международные направления.

Краснодарский край стал первым крупным регионом на юге страны, где восстановлено полноценное авиасообщение. Ранее открыли аэропорт Геленджика, а работа большинства воздушных гаваней в приграничных районах пока остается приостановленной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.