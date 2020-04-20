Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С 18 апреля в рамках проекта "Москва – область" запущен новый маршрут в городской округ Красногорск. Комфортные автобусы ходят от станции метро "Тушинская" до деревни Бузланово. Благодаря абонементам "Единый" зоны "Пригород" можно сэкономить более 60% в год на поездках в Москву и обратно.

"К концу этого года 80% базы знаний чат-бота подключим к искусственному интеллекту в соответствии со Стратегией развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Сергей Собянин. Внедрение нейросетей позволяет перевести сервис на качественно новый уровень. Александра стала первым в стране транспортным помощником на базе 2 больших языковых моделей. С момента запуска нейросети помогли обработать свыше 650 тысяч вопросов пользователей", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Мосгортранс тестирует новый сервис обратной связи пассажиров, который позволяет оставить отзыв голосовым сообщением. Сделать это можно через QR-коды в электробусах на маршрутах севера, северо-востока и востока Москвы.