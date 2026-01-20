Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 января

На Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД) возникли технические неполадки, из-за которых несколько пригородных поездов в сторону Москвы задерживаются. МЖД приносит извинения пассажирам за неудобства и делает все возможное, чтобы вернуть движение в график.

Мать российского пловца Николая Свечникова, пропавшего во время заплыва "Босфор-2025" в августе прошлого года, вылетит из Москвы в Стамбул. На берегу Босфора было обнаружено тело мужчины в гидрокостюме, и для точной идентификации потребуется ДНК-экспертиза.

В Москве спасатели совместно с волонтерами нашли в Измайловском парке заблудившегося пенсионера, который чудом избежал переохлаждения. Мужчину эвакуировали на носилках и передали медикам.

