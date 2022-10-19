Российские КамАЗы могут поехать в Уганду. В свою очередь, африканская страна пришлет электромобили.

Российский автоконцерн прорабатывает вопрос о строительстве завода по производству грузовиков для экспорта на африканский рынок. О заинтересованности в такой продукции заявили в посольстве Уганды. Это государство готово наладить поставки электрокаров. Их разработкой занимается госпредприятие Kiira Motors. А модель Kiira EV, представленная в 2011 году, считается первым африканским электромобилем. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.