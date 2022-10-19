Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Транспорт

Российские КамАЗы могут поехать в Уганду

Российские КамАЗы могут поехать в Уганду

"Утро": в ЦОДД рассказали о ситуации на столичных дорогах

"Утро": трафик на дорогах Москвы оценили в 2 балла

Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

Вечерний трафик в столице оценили в 7 баллов

Новости часа: Минпромторг предложил продлить эксперимент с tax free до конца 2023 года

Столичный трафик в вечерний час пик может составить 7 баллов – Дептранс

Москвичам пообещали заторы до 8 баллов в вечерний час пик

Столичных автомобилистов предупредили о 8-балльных заторах в вечерний час пик

В Москве стартовал прием заявок на создание инновационных решений для транспорта

Российские КамАЗы могут поехать в Уганду. В свою очередь, африканская страна пришлет электромобили.

Российский автоконцерн прорабатывает вопрос о строительстве завода по производству грузовиков для экспорта на африканский рынок. О заинтересованности в такой продукции заявили в посольстве Уганды. Это государство готово наладить поставки электрокаров. Их разработкой занимается госпредприятие Kiira Motors. А модель Kiira EV, представленная в 2011 году, считается первым африканским электромобилем. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика