Шесть станций на территории ТиНАО станут частью МЦД-4 – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что шесть железнодорожных станций, расположенных на территории ТиНАО, в период с начала 2023-го до конца 2024 года войдут в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, пять из шести железнодорожных станций уже модернизировали. В их числе Мичуринец, Внуково, Кокошкино, Толстопальцево, Крекшино. Шестой стала открытая два года назад станция Санино.

"Больше 650 тысяч жителей ТиНАО смогут пользоваться всеми преимуществами московского транспорта", – сообщил мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что интервал движения поездов в пиковые часы на МЦД-4 составит от 5 до 7 минут. Станции будут оснащены эскалаторами и лифтами, а поезда станут комфортными для пассажиров.

Мэр напомнил, что пересадка с МЦД на метро и МЦК осуществляется бесплатно.

Также открытие МЦД-4 увеличит число рабочих мест для жителей ТиНАО. С открытием линии в округе появятся новые общественные пространства, а также жилые кварталы, сообщил Собянин.

Ранее мэр столицы принял решение о благоустройстве 17 станций МЦД-3 и МЦД-4. В ходе мероприятий специалистам предстоит выполнить ремонт касс, платформ, фасадов станций и навесов. Также планируется улучшить освещение, установить новую навигацию, в частности электронные табло.



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