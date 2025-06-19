"АвтоВАЗ" показал новый кроссовер Lada Azimut на ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме "АвтоВАЗ" впервые представил полноценный кроссовер Lada Azimut. В перспективе автомобиль будет оснащен турбированным двигателем мощностью около 150 лошадиных сил с объемом 1,6 и 1,8 литра.

Точной стоимости пока нет, но заявлено, что конкуренты в сегменте – автомобили стоимостью около 2,5 миллиона рублей. Также на форуме представлена упрощенная версия бизнес-седана Lada Aura, предназначенная для такси.

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