Новости Москвы: архитектурная подсветка появится на станции метро "Чистые пруды"

Архитектурная подсветка появится на станции метро "Чистые пруды". Скоро она засияет на фасаде. Ранее выход станции украсили в честь юбилея метро. Там можно увидеть знаменитую букву "М", а также праздничные шары в виде надписи "90 лет". Полюбоваться ими можно будет до 11 июля.

На участке между Павелецким вокзалом и Чистыми прудами временно не ходят трамваи. Как сообщили в Дептрансе, перерыв продлится примерно две недели и связан со строительством новой линии. Она протянется по проспекту Академика Сахарова. В будущем все участки соединят. Пока для пассажиров работают другие маршруты. Продолжается строительство линии также у Рижского вокзала. Благодаря этому трамваи вернутся на Трифоновскую улицу.

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