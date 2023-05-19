Площадка проекта "Музыка в метро" открылась на автовокзале "Северные Ворота" в столице

Новая площадка проекта "Музыка в метро" открылась на международном автовокзале "Северные Ворота", у станции метро "Ховрино". В настоящее время музыканты проекта выступают на более чем 34 площадках московского транспорта.

На новой площадке проекта также заработала выставка под названием "Сергей Рахманинов. Я – русский композитор". События приурочили к 150-летию композитора, пианиста и дирижера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.