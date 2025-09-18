Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 сентября

"Новости дня": новые электробусы вышли на маршрут № 111 в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": подземные переходы

Три новых маршрута наземного транспорта запустят 20 сентября из Москвы в пригород

Штраф за отсутствие детского кресла в автомобиле могут удвоить в России

Более 60 столичных улиц и набережных перекроют 20 и 21 сентября

Более 60 улиц и набережных перекроют для проведения Московского марафона

"Московский патруль": в ГД рассмотрели увеличение штрафа за неправильную перевозку детей

"Московский патруль": инспекторы провели рейд в отношении таксистов

"Новости дня": в Краснопахорском районе построят гигафабрику для электробусов

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на МКАД в районе 35-го километра в обоих направлениях, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Бутырской улице, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова