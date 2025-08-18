Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Собянин: открыта новая дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Новый тариф стал доступен для пользователей "Велобайка" в Москве

Россия поднялась на 11-е место в мировом рейтинге продаж новых авто

Мэр Москвы сообщил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Новости Московского транспорта

220-й электробусный маршрут запущен в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 15 августа

"Новости дня": в Москве началась черновая отделка станции метро "Звенигородская"

Движение транспорта перекроют возле спорткомплекса "Лужники" 16 августа

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый строящийся на северо-востоке города путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, заявил Сергей Собянин. На месте уже готовят площадку и подъездные пути.

В ТиНАО в текущем году возвели три детсада, школу и два образовательных комплекса. Как отметил заммэра Владимир Ефимов, строительство некоторых объектов взяли на себя инвесторы.

Продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. На будущей станции "Звенигородская" обустраивают внутренние помещения и готовятся к отделке.

Читайте также
транспортдорогиметрогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика