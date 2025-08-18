Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Новый строящийся на северо-востоке города путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, заявил Сергей Собянин. На месте уже готовят площадку и подъездные пути.

В ТиНАО в текущем году возвели три детсада, школу и два образовательных комплекса. Как отметил заммэра Владимир Ефимов, строительство некоторых объектов взяли на себя инвесторы.

Продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. На будущей станции "Звенигородская" обустраивают внутренние помещения и готовятся к отделке.

