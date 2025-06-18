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18 июня, 11:30

Транспорт

Новости Москвы: 55% нарушителей ПДД превышали скорость с января по май

Новости Москвы: 55% нарушителей ПДД превышали скорость с января по май

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Почти 55% нарушителей правил дорожного движения в Москве, которых зафиксировали камеры с января по май 2025 года, превышают скорость. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Всего умные устройства засекли более 14 миллионов нарушений. Вторым по частоте нарушением стало несоблюдение разметки, на третьем месте – игнорирование водителями дорожных знаков.

Тем временем московским школьникам предлагают освоить парусное судоходство. Такой вариант досуга в каникулы есть в Московском городском детском морском центре имени Петра Великого. Там гостям рассказывают об истории кораблестроения, морского дела, учат пользоваться спутниковыми системами и распознавать признаки изменения погоды. Старшим подросткам предлагают отдельную программу по управлению маломерными судами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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