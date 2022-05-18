С 21 по 22 мая изменится расписание поездов МЦД-2

С 21:00 21 мая до 9:00 22 мая изменится расписание электричек МЦД-2 на участке от Курской до Стрешнево. Это связано со строительством новых станций.

Будут увеличены интервалы движения на всем участке, а часть поездов проследуют укороченными маршрутами: от Нахабино до Тушинской и Стрешнево, от Подольска до Царицыно.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

