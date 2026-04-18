Участок Арбатско-Покровской линии метро будет временно закрыт для пассажиров

Участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" закроют с 30 апреля до 8 мая. Об этом предупредили в Дептрансе.

Изменения нужны из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии – работы пройдут близко к синей ветке. В качестве альтернативы пассажиры рекомендовали воспользоваться бесплатными автобусами КМ, МЦД-2, а также станциями Таганско-Краснопресненской линии.

