18 апреля, 09:15
Движение перекроют на Лужнецкой и Фрунзенской набережных 19 апреля
Движение транспорта перекроют на Лужнецкой и Фрунзенской набережных 19 апреля. Меры связаны с проведением соревнований по триатлону.
С 07:00 до 14:30 машины не смогут проехать по Фрунзенской набережной от Лужнецкой набережной до первой Фрунзенской улицы и по Лужнецкой набережной от дома 24 до Фрунзенской набережной. До окончания соревнований будет запрещена парковка автомобилей в зоне временных ограничений движения.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.