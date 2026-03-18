18 марта, 07:15Транспорт
Проект "Книги в метро" вышел за пределы подземки в Москве
Популярный проект "Книги в метро" вышел за пределы подземки. Сервис открыли на пяти автовокзалах Москвы Южные Ворота, Северные Ворота, Саларьево, Центральном и Красногвардейском.
Чтобы получить доступ к библиотеке, достаточно отсканировать QR-код. Он ведет в приложение "Свет", где собрано более 250 произведений разных авторов. Теперь в ожидании своего рейса москвичи могут совершенно бесплатно скачать любимые книги.
