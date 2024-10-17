На станции метро "Корниловская" Троицкой линии ведутся работы по внутренней отделке

На станции "Корниловская" Троицкой линии метро ведутся работы по благоустройству территории и внутренней отделке. Особое внимание уделено оформлению, которое будет выполнено в осенних тонах. Путевые стены украсят композиции из геометрических элементов разных форм и размеров, а пол облицуют светлым гранитом.

В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы систем жизнеобеспечения станции. Уже почти на половину готов следующий участок с тремя станциями: "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская".

Месяц назад первые четыре станции Троицкой линии приняли первых пассажиров, что позволило более чем миллиону москвичей воспользоваться более быстрыми маршрутами. В перспективе Троицкая линия станет одной из самых протяженных в столичном метрополитене и самой длинной за пределами МКАД.

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