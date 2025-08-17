Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 августа

Движение на Тверской улице в Москве открыли после замены асфальта. Работы на одной из главных магистралей столицы закончили досрочно, сообщили в комплексе городского хозяйства. Это стало возможно благодаря технологии бесшовной укладки.

Третий маршрут МЦД стал самым популярным из всех диаметров. Пассажиры воспользовались им более 260 миллионов раз, рассказал Сергей Собянин. Маршрут соединил 24 района столицы и четыре округа Подмосковья. Благодаря этому доступ к наземному метро получили более 3 миллионов человек.

Месячная норма осадков выпадет в Москве на предстоящей неделе. Особенно дождливыми могут стать выходные, 23 и 24 августа. При этом температура заметно понизится. По ночам будет от 7 до 12 градусов, днем 15–20 градусов.