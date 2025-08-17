Форма поиска по сайту

17 августа, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 августа

Ремонт покрытия досрочно завершен на 1-й Тверской-Ямской улице

На Садовом кольце сняты основные ограничения движения

Трамваи временно не ходят между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды"

Московские пенсионеры обучились безопасной езде на электросамокатах в Красногорске

Движение по Садовому кольцу перекрыто до вечера 17 августа из-за масштабного забега

Гигантские панно с видами Москвы и Петербурга украсят Ленинградский вокзал

"Новости дня": пассажиры Троицкой линии совершают свыше 53 тыс поездок в рабочий день

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 519 в Москве

"Новости дня": новый вагон "Львенок-Москва" прибыл в трамвайное депо имени Апакова

Движение на Тверской улице в Москве открыли после замены асфальта. Работы на одной из главных магистралей столицы закончили досрочно, сообщили в комплексе городского хозяйства. Это стало возможно благодаря технологии бесшовной укладки.

Третий маршрут МЦД стал самым популярным из всех диаметров. Пассажиры воспользовались им более 260 миллионов раз, рассказал Сергей Собянин. Маршрут соединил 24 района столицы и четыре округа Подмосковья. Благодаря этому доступ к наземному метро получили более 3 миллионов человек.

Месячная норма осадков выпадет в Москве на предстоящей неделе. Особенно дождливыми могут стать выходные, 23 и 24 августа. При этом температура заметно понизится. По ночам будет от 7 до 12 градусов, днем 15–20 градусов.

