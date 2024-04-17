Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров на рейсы из Дубая

Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию для пассажиров, которые вылетают из Дубая. Людям предложили связаться со своими агентами по бронированию или посетить сайт перевозчика. Регистрацию обещают возобновить в 00:00 по местному времени.

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились проливные дожди, из-за которых затопило дороги и основные автомагистрали. По этой же причине оказалась парализована работа международного аэропорта в Дубае. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.