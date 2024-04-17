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17 апреля, 10:30

Транспорт

Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров на рейсы из Дубая

Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров на рейсы из Дубая

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Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию для пассажиров, которые вылетают из Дубая. Людям предложили связаться со своими агентами по бронированию или посетить сайт перевозчика. Регистрацию обещают возобновить в 00:00 по местному времени.

На Объединенные Арабские Эмираты обрушились проливные дожди, из-за которых затопило дороги и основные автомагистрали. По этой же причине оказалась парализована работа международного аэропорта в Дубае. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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