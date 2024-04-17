Российским пассажирам задержанных рейсов из ОАЭ предложили размещение и питание

Вылета из ОАЭ ожидают около 2,5 тысячи россиян. По сообщению Ассоциации туроператоров РФ, им предложили размещение и питание.

Ожидается, что рейсы возобновят после улучшения погоды. Кроме аэропортов, в стране закрыты горные дороги, остановлено движение автобусов и морского транспорта. Жителям рекомендовано не покидать дома, а нарушителей ждет крупный штраф.

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