17 апреля, 09:30Транспорт
Российским пассажирам задержанных рейсов из ОАЭ предложили размещение и питание
Вылета из ОАЭ ожидают около 2,5 тысячи россиян. По сообщению Ассоциации туроператоров РФ, им предложили размещение и питание.
Ожидается, что рейсы возобновят после улучшения погоды. Кроме аэропортов, в стране закрыты горные дороги, остановлено движение автобусов и морского транспорта. Жителям рекомендовано не покидать дома, а нарушителей ждет крупный штраф.
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