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17 апреля, 09:30

Транспорт

Российским пассажирам задержанных рейсов из ОАЭ предложили размещение и питание

Российским пассажирам задержанных рейсов из ОАЭ предложили размещение и питание

Около 2,5 тысячи россиян не смогли вылететь из ОАЭ из-за проливных дождей

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Вылета из ОАЭ ожидают около 2,5 тысячи россиян. По сообщению Ассоциации туроператоров РФ, им предложили размещение и питание.

Ожидается, что рейсы возобновят после улучшения погоды. Кроме аэропортов, в стране закрыты горные дороги, остановлено движение автобусов и морского транспорта. Жителям рекомендовано не покидать дома, а нарушителей ждет крупный штраф.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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