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13 апреля, 09:15

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Дорожники приступили к обновлению асфальта на московских дорогах

Дорожники приступили к обновлению асфальта на московских дорогах

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На московских дорогах начали менять асфальт. Полотно обновят, в частности, на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, нескольких улицах на востоке города, а также на Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных.

Ремонт дорог в столице проводится каждый год, так как из-за интенсивного потока транспорта и резких перепадов температуры асфальт деформируется, что может стать причиной серьезных аварий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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