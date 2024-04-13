Дорожники приступили к обновлению асфальта на московских дорогах

На московских дорогах начали менять асфальт. Полотно обновят, в частности, на Пятницком и Алтуфьевском шоссе, нескольких улицах на востоке города, а также на Свободном проспекте, Русаковской и Преображенской набережных.

Ремонт дорог в столице проводится каждый год, так как из-за интенсивного потока транспорта и резких перепадов температуры асфальт деформируется, что может стать причиной серьезных аварий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.