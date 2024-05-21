21 мая, 07:11 (обновлено 21.05.2024 08:19)Происшествия
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: министерство обороны РФ
В Белгороде и Белгородском районе работала сирена ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", – информировал глава региона.
Находящимся в момент работы сирены на улице он рекомендовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Спустя 8 минут после начала работы сирены ракетную опасность в регионе отменили.
До этого в Белгороде и Белгородском районе также работала сирена ракетной опасности. Позже силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью украинский беспилотник. О пострадавших не сообщалось.