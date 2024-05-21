Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: министерство обороны РФ

В Белгороде и Белгородском районе работала сирена ракетной опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", – информировал глава региона.

Находящимся в момент работы сирены на улице он рекомендовал спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Спустя 8 минут после начала работы сирены ракетную опасность в регионе отменили.

До этого в Белгороде и Белгородском районе также работала сирена ракетной опасности. Позже силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью украинский беспилотник. О пострадавших не сообщалось.

