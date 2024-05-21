Суд депортировал из РФ камерунского строителя за экстремистские высказывания

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Гражданина Камеруна, который работал на стройках Валуйского округа Белгородской области, депортировали из РФ после его высказываний в поддержку террористов в Сирии, Нигере и боевиков на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

В ведомстве уточнили, что мужчина являлся сторонником радикального ислама. Кроме того, он проживал на территории России с нарушением правил пребывания.

Валуйский районный суд принял решение привлечь строителя к административной ответственности за нарушение правил въезда в РФ. Ему назначили наказание в виде административного выдворения за пределы России.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал москвича за покрашенные в цвета украинского флага волосы. Согласно постановлению суда, мужчина совершил публично действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

До этого дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена") завели на бывшего сотрудника "Яндекса" из Нижегородской области, который, предположительно, финансировал Вооруженные силы Украины.