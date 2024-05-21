Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 21 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и кратковременным, местами сильным, дождем ожидается в Москве во вторник, 21 мая. Также местами по городу пройдет гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 10 градусов, по области – до 7 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что 21 мая в Москве может выпасть от 5 до 11 миллиметров осадков, что составит более 15% от месячной нормы осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в выходные дни температура воздуха в столице прогреется до 26–27 градусов.