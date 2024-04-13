Российский кикшеринговый сервис оснастил самокаты технологией "Антитандем"

Один из операторов кикшеринга оснастил свои электросамокаты технологией "Антитандем", которая будет отслеживать поездки вдвоем на одном транспортном средстве. Тестирование технологии проходило в течение всего 2023 года, затем ее усовершенствовали и внедрили на СИМ во всех городах присутствия оператора.

"Антитандем" работает на базе искусственного интеллекта и может отличить дополнительного пассажира от, например, тяжелого рюкзака. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.