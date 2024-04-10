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Новости

10 апреля, 08:30

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"Мой район. Новости": южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами

"Мой район. Новости": южный участок МСД соединят с крупными московскими трассами

Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Собянин: МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце 2024 года

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Новости часа: Варшавское и Симферопольское шоссе соединят с южным направлением МСД

Жители Северного Бутова и еще нескольких районов столицы существенно сократят время в дороге благодаря соединению Варшавского и Симферопольского шоссе с южным направлением МСД до конца 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В данный момент специалисты работают на участке от 32-го километра МКАД до района Новобутовской улицы. Готовность нового объекта дорожной инфраструктуры составляет 50%.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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