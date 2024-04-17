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17 апреля, 08:30

Транспорт

Около 2,5 тысячи россиян не смогли вылететь из ОАЭ из-за проливных дождей

Около 2,5 тысячи россиян не смогли вылететь из ОАЭ из-за проливных дождей

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Более 150 пассажиров рейса Москва – Дубай ожидают вылета в аэропорту Абу-Даби

Около 2,5 тысячи россиян не могут вылететь из Объединенных Арабских Эмиратов, так как несколько десятков рейсов были отложены из-за проливных дождей. По данным Ассоциации туроператоров России, туристам уже предложили размещение и питание.

А в аэропорту Абу-Даби пассажиры рейса "Уральских авиалиний" из Москвы несколько часов просидели в салоне лайнера после экстренной посадки из-за непогоды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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