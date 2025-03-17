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17 марта, 11:15

Транспорт

Замена трамвайных путей продолжается на Трифоновской улице

Замена трамвайных путей продолжается на Трифоновской улице

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На Трифоновской улице продолжается восстановление трамвайных путей. Работы проходят сразу на нескольких перекрестках. После завершения реконструкции появится новый участок линии, который свяжет транспортный хаб Рижская с центром Москвы.

Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, с 17 марта специалисты начнут замену путей между улицами Щепкина и Гилеровского. В выходные дни маршрут трамвая № 50 изменится – он будет следовать через Перуновский переулок, минуя МИИТ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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