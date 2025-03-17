17 марта, 11:15Транспорт
Замена трамвайных путей продолжается на Трифоновской улице
На Трифоновской улице продолжается восстановление трамвайных путей. Работы проходят сразу на нескольких перекрестках. После завершения реконструкции появится новый участок линии, который свяжет транспортный хаб Рижская с центром Москвы.
Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, с 17 марта специалисты начнут замену путей между улицами Щепкина и Гилеровского. В выходные дни маршрут трамвая № 50 изменится – он будет следовать через Перуновский переулок, минуя МИИТ.
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