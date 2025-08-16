Асфальт заменят на 50 тысячах квадратных метров в центре Москвы

В центре Москвы продолжается ремонт на Тверской улице и 1-й Тверской-Ямской. Здесь заменят асфальт на площади 50 тысяч квадратных метров. Новое покрытие укладывают по технологии "единым ковром" – без стыков и спаек, что повышает прочность дороги и снижает риск образования колеи.

В работах задействованы более 620 единиц техники и свыше 1 200 специалистов. По словам экспертов, обновленное покрытие особенно важно для мегаполиса, где в осенне-зимний период колейность может создавать угрозу безопасности движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.