Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 11:15

Транспорт

Асфальт заменят на 50 тысячах квадратных метров в центре Москвы

Асфальт заменят на 50 тысячах квадратных метров в центре Москвы

На Рижской площади идут работы по восстановлению трамвайных путей

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" 17 августа

Рабочие начали укладывать новый асфальт на Тверской улице в Москве

В России могут начать штрафовать за телефон в руках при переходе улиц

На Тверской улице Москвы временно ограничили движение

На Тверской улице Москвы приступили к смене асфальта

"Новости дня": открыт новый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

На Тверской улице в Москве временно перекроют движение

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

В центре Москвы продолжается ремонт на Тверской улице и 1-й Тверской-Ямской. Здесь заменят асфальт на площади 50 тысяч квадратных метров. Новое покрытие укладывают по технологии "единым ковром" – без стыков и спаек, что повышает прочность дороги и снижает риск образования колеи.

В работах задействованы более 620 единиц техники и свыше 1 200 специалистов. По словам экспертов, обновленное покрытие особенно важно для мегаполиса, где в осенне-зимний период колейность может создавать угрозу безопасности движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортперекрытиягородвидеоСтанислав КуликМуса Мстоян

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика