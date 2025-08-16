Форма поиска по сайту

16 августа, 09:30

Транспорт

Рабочие начали укладывать новый асфальт на Тверской улице в Москве

Рабочие начали укладывать новый асфальт на Тверской улице в Москве

В России могут начать штрафовать за телефон в руках при переходе улиц

На Тверской улице Москвы временно ограничили движение

На Тверской улице Москвы приступили к смене асфальта

"Новости дня": открыт новый участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

На Тверской улице в Москве временно перекроют движение

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 августа

В Москве частично перекроют движение на Тверской улице

"Новости дня": открыта дорога, соединившая улицы Эдварда Грига и Поляны

Москвичей предупредили о перекрытии движения на Тверской улице

На Тверской улице и 1-й Тверской-Ямской начали укладывать 50 тысяч квадратных метров нового асфальта. Работы ведутся круглосуточно и сопровождаются демонтажем старого покрытия, люков и бордюров.

По данным мэрии, ремонт был назначен после обследования комиссии, выявившей колейность, которая могла создавать угрозу для безопасности движения. Движение по улицам закрыто с 21:00 15 августа до 05:00 18 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

