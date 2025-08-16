Рабочие начали укладывать новый асфальт на Тверской улице в Москве

На Тверской улице и 1-й Тверской-Ямской начали укладывать 50 тысяч квадратных метров нового асфальта. Работы ведутся круглосуточно и сопровождаются демонтажем старого покрытия, люков и бордюров.

По данным мэрии, ремонт был назначен после обследования комиссии, выявившей колейность, которая могла создавать угрозу для безопасности движения. Движение по улицам закрыто с 21:00 15 августа до 05:00 18 августа.

