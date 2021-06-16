В России отменят обязательный техосмотр для оформления ОСАГО

В России отменили обязательный техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Такой закон Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Документ вступит в силу 22 августа.

Как объяснили авторы проекта и представители страхового сообщества, отвязать полис от техосмотра нужно было уже давно.

Нередко водители просто покупали диагностическую карту или же оформляли полис в последний день действия техосмотра, а дальше ездили без него.

Автоэксперты уточнили, что для некоторых водителей процедура все же останется обязательной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.