Названы семь ошибок, "убивающих" автомобили с коробкой-автоматом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин назвал семь наиболее распространенных ошибок водителей, которые приводят к выходу из строя коробки-автомат, сообщает РИА Новости.

К первой ошибке он причислил экстремальную езду с резкими ускорениями, а также старты с "двух педалей". Как объяснил специалист, из-за такой манеры езды гидротрансформатор АКПП работает с запредельной нагрузкой, а сам агрегат перегревается.

Вторая ошибка – это движение с непрогретой жидкостью в АКПП. По словам Ревина, коробка нуждается в прогреве не меньше, чем двигатель. Он пояснил, что летом можно трогаться через пару минут, однако первые несколько километров, пока рабочая жидкость в автомате не прогреется, не стоит давить газ в пол.

Еще одна распространенная ошибка – это пренебрежение правилами буксировки машин с "автоматом". При заглушенном двигателе в коробке не работает насос, подающий рабочую жидкость. При этом пакеты фрикционов проворачиваются без обильного поступления смазки, что приводит к их быстрому износу.

Частой ошибкой является включение нейтрали (N) при любой остановке. Как отметил Ревин, фрикционам включения первой передачи придется несладко, поскольку при каждом включении положения D после нейтрали фрикционы должны будут лишний раз замыкаться, а это дополнительный износ. При ожидании переключения светофора включать нейтраль не стоит, но это допустимо при более длительных остановках.

Пятая ошибка – это неправильный выбор режима передвижения в горах с крутыми спусками и подъемами. Когда двигатель тормозит, многие принудительно включают одну из низких передач. Неопытный водитель может неправильно выбрать передачу, и древние автоматы с примитивным алгоритмом переключения будут сильно перегружать фрикционы в момент включения.

Также автомобилисты с АКПП часто при парковке не пользуются стояночным тормозом, ограничиваясь переводом коробки в режим паркинга (P). По словам эксперта, вся нагрузка кузова идет на защелку фиксатора на вале коробки. Защелка со временем изнашивается и начинает проскальзывать. Вытягивается тросик привода управления коробкой, а значит начинаются проблемы с электрикой.

"Может отказать стартер или перестанут включаться фонари заднего хода. При парковке на уклоне всегда используйте ручник. И затягивайте стояночный тормоз раньше, чем переведете селектор в положение "паркинг", – советует Ревин.

Последней ошибкой он назвал отказ от защиты картера АКПП. Эксперт напомнил, что нижнюю часть картера коробки гораздо проще повредить о дорожные препятствия, чем корпус механической коробки. Это опасно тем, что под тонким жестяным поддоном расположен приемник насоса, перекачивающего рабочую жидкость. Если на поддоне будет мятина, приемник будет обломан или закроется его входное отверстие. Из-за этого возможны перебои в подаче жидкости.

Ранее МВД выступило с предложением разрешить владельцам легковых автомобилей проходить техосмотр в добровольном порядке. По словам руководителя ГИБДД Михаила Черникова, ответственные автомобилисты сами заинтересованы в том, чтобы их машина была исправна, поэтому техосмотр должен быть добровольным.

Глава Госавтоинспекции уточнил, что данная инициатива не затронет автомобили, задействованные в перевозках: автобусы, такси, автомобили предприятий и организаций, грузовики.

Ожидается, что такое изменение даст ГИБДД возможность сконцентрировать усилия на проведении техосмотров такси и автобусов, поскольку во многих случаях причиной происшествий при оказании транспортных услуг становится техническая неисправность.