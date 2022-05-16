Срок эксплуатации оборудования для досмотра в аэропортах РФ подходит к концу – СМИ

В российских аэропортах в ближайшее время могут образоваться длинные очереди. Причина – устаревшее оборудование для досмотра, сообщают СМИ.

Подобная техника рассчитана на десять лет, срок ее эксплуатации подходит к концу. Примерно 90% аэропортов в России оснащены приборами из США, Британии, Германии и Финляндии.

Однако, как отмечают представители авиагаваней, острой проблемы пока нет. Есть надежда на поставки из Белоруссии и Китая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.