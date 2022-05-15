Собянин поздравил жителей столицы с днем рождения метрополитена

12:39
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил пассажиров и сотрудников столичной подземки с днем рождения московского метрополитена. Мэр опубликовал поздравление в своем телеграм-канале.
"Поздравляю с днем рождения московского метро всех сотрудников и пассажиров", – написал он.
Градоначальник напомнил, что метро открылось в столице 15 мая 1935 года.
"Первый участок шел от "Сокольников" до "Парка Культуры" c ответвлением на "Смоленскую" – это 11,5 километра пути. На сегодня сеть столичного метро – вместе с МЦК, МЦД-1 и МЦД-2 – выросла почти до 800 километров. А с учетом запуска МЦД-3 и МЦД-4 будет почти 1 тысяча километров", – написал мэр.
Собянин подчеркнул, что в настоящее время московский метрополитен входит в число лидеров по надежности и интенсивности движения поездов, по темпам строительства и расширения, количеству способов оплаты, а также числу работников.
"А еще в этом году метро ожидает историческое событие - завершение строительства самой протяженной кольцевой линии в мире – БКЛ. Горожане смогут экономить до 45 минут в день, а другие линии станут свободнее на 25-30%", – добавил он.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный метрополитен отметит 87-й день рождения парадом поездов, выставкой ретровагонов и другими мероприятиями. Так, по 16 мая на станции метро "Партизанская" работает выставка ретровагонов.
На "Чеховской" все желающие смогут посмотреть фотографии станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а на "Партизанской" можно будет узнать о схемах метро различных периодов. 15 мая на станции "Деловой центр" пассажирам предложат создать своими руками мозаику по старинным технологиям. Также в этот день будут звучать выступления музыкантов проекта "Музыка в метро".
Кроме того, на станции "Парк культуры" воссоздадут день запуска первой линии московского метрополитена. По Сокольнической линии проедет поезд "А", состоящий из вагонов, которые перевозили первых пассажиров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: