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Транспорт

12:39

Собянин поздравил жителей столицы с днем рождения метрополитена

мэр Москвытранспортметро

Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил пассажиров и сотрудников столичной подземки с днем рождения московского метрополитена. Мэр опубликовал поздравление в своем телеграм-канале.

"Поздравляю с днем рождения московского метро всех сотрудников и пассажиров", – написал он.

Градоначальник напомнил, что метро открылось в столице 15 мая 1935 года.

"Первый участок шел от "Сокольников" до "Парка Культуры" c ответвлением на "Смоленскую" – это 11,5 километра пути. На сегодня сеть столичного метро – вместе с МЦК, МЦД-1 и МЦД-2 – выросла почти до 800 километров. А с учетом запуска МЦД-3 и МЦД-4 будет почти 1 тысяча километров", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что в настоящее время московский метрополитен входит в число лидеров по надежности и интенсивности движения поездов, по темпам строительства и расширения, количеству способов оплаты, а также числу работников.

"А еще в этом году метро ожидает историческое событие - завершение строительства самой протяженной кольцевой линии в мире – БКЛ. Горожане смогут экономить до 45 минут в день, а другие линии станут свободнее на 25-30%", – добавил он.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что столичный метрополитен отметит 87-й день рождения парадом поездов, выставкой ретровагонов и другими мероприятиями. Так, по 16 мая на станции метро "Партизанская" работает выставка ретровагонов.

На "Чеховской" все желающие смогут посмотреть фотографии станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а на "Партизанской" можно будет узнать о схемах метро различных периодов. 15 мая на станции "Деловой центр" пассажирам предложат создать своими руками мозаику по старинным технологиям. Также в этот день будут звучать выступления музыкантов проекта "Музыка в метро".
Кроме того, на станции "Парк культуры" воссоздадут день запуска первой линии московского метрополитена. По Сокольнической линии проедет поезд "А", состоящий из вагонов, которые перевозили первых пассажиров.

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