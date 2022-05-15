Почти 20 рейсов задержали или отменили в столичных аэропортах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

19 рейсов отменили или задержали в трех аэропортах Москвы. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Лидирует по числу коррекций в расписании Шереметьево: там отменены четыре рейса, еще пять задерживаются. Затем идет Внуково, где с задержкой отправятся шесть самолетов, полет еще одного отменен. В Домодедово между тем задержали один рейс и два отменили.

Ранее Росавиация до 19 мая продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России.

В настоящее время нельзя пользоваться аэропортами Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.

