"Аэрофлот" начал проверку по факту гибели собаки в багажном отсеке самолета

Фото: телеграм-канал BAZA

Авиакомпания "Аэрофлот" проводит проверку по факту гибели собаки на борту самолета, следовавшего по маршруту Челябинск – Москва, сообщается в телеграм-канале авиаперевозчика.

Уточняется, что причины гибели животного называть еще рано, факт переохлаждения не подтверждается. В авиакомпании подчеркнули, что, по имеющейся информации, в течение полета температура в багажном отсеке сохранялась на комфортном уровне. При этом требования к оформлению и перевозке питомца не нарушались.

"Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют. В аэропорту прилета контейнер с собакой был выдан пассажиру в присутствии сотрудников ЛУ МВД в Шереметьево, обслуживающей компании "Шереметьево Хэндлинг", а также представителя Россельхознадзора, осмотревшего собаку и составившего соответствующий акт", – отметили в авиакомпании.

В "Аэрофлоте" выразили сожаление в связи с произошедшим, авиаперевозчик будет оставаться в контакте с пассажиром.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направит в прокуратуру обращение с просьбой провести расследование по факту гибели собаки на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот".

В ведомстве уже начали проверку и отметили, что при выявлении нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

