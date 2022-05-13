"Аэрофлот" начал проверку по факту гибели собаки в багажном отсеке самолета

17:37
Фото: телеграм-канал BAZA
Авиакомпания "Аэрофлот" проводит проверку по факту гибели собаки на борту самолета, следовавшего по маршруту Челябинск – Москва, сообщается в телеграм-канале авиаперевозчика.
Уточняется, что причины гибели животного называть еще рано, факт переохлаждения не подтверждается. В авиакомпании подчеркнули, что, по имеющейся информации, в течение полета температура в багажном отсеке сохранялась на комфортном уровне. При этом требования к оформлению и перевозке питомца не нарушались.
"Контейнер с собакой был должным образом зафиксирован в багажном отсеке, повреждения на контейнере отсутствуют. В аэропорту прилета контейнер с собакой был выдан пассажиру в присутствии сотрудников ЛУ МВД в Шереметьево, обслуживающей компании "Шереметьево Хэндлинг", а также представителя Россельхознадзора, осмотревшего собаку и составившего соответствующий акт", – отметили в авиакомпании.
В "Аэрофлоте" выразили сожаление в связи с произошедшим, авиаперевозчик будет оставаться в контакте с пассажиром.
Ранее стало известно, что депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов направит в прокуратуру обращение с просьбой провести расследование по факту гибели собаки на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот".
В ведомстве уже начали проверку и отметили, что при выявлении нарушений будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Прокуратура организовала проверку после гибели собаки на борту "Аэрофлота"
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