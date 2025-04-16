16 апреля, 18:15Транспорт
ЦОДД порекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт вечером 16 апреля
ЦОДД порекомендовал водителям в Москве пересесть на общественный транспорт вечером 16 апреля. Средняя скорость движения в городе снизилась до 27 километров в час.
На дорожную обстановку влияют ремонтные работы и локальные ограничения. Наиболее загружены сейчас участки внутренней стороны Садового кольца, плотно на ТТК. При этом свободно на Рублевском и Каширском шоссе, а также на Мичуринском проспекте.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Столичным автомобилистам рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю
- Движение в ТиНАО сделают еще безопаснее благодаря новым проектам ЦОДД