ЦОДД порекомендовал москвичам пересесть на общественный транспорт вечером 16 апреля

ЦОДД порекомендовал водителям в Москве пересесть на общественный транспорт вечером 16 апреля. Средняя скорость движения в городе снизилась до 27 километров в час.

На дорожную обстановку влияют ремонтные работы и локальные ограничения. Наиболее загружены сейчас участки внутренней стороны Садового кольца, плотно на ТТК. При этом свободно на Рублевском и Каширском шоссе, а также на Мичуринском проспекте.

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