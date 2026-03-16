Выполнение рейсов в аэропорту Дубая временно приостановлено из-за атаки беспилотников

Выполнение рейсов в международном аэропорту Дубая временно приостановлено из-за атаки беспилотников. Незадолго до этого рядом с авиагаванью произошел пожар. Были слышны взрывы. Там иранские дроны задели топливный бак.

Пожарные взяли возгорание под контроль, на данный момент о пострадавших не сообщалось. Самолеты, которые находились в воздухе, не могли совершить посадку. Больше 10 бортов какое-то время кружили над воздушной гаванью.

