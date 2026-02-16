Последние машины с застрявшими в Териберке туристами направились в Мурманск

Последние машины с туристами, в том числе из Москвы, застрявшими в Териберке из-за непогоды, направились в Мурманск. Отдельную колонну организовал региональный Минтранс.

Дорогу в Териберку перекрыли 9 февраля из-за метели и сильного ветра. Колонны со спецтехникой организовывали ежедневно. Однако 14 февраля у сопровождающего погрузчика лопнуло колесо, колонна остановилась, а на следующий день люди вернулись в поселок.

