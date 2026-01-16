В Крыму обсудили открытие аэропорта Симферополь

Работу аэропорта Симферополь после возобновления авиасообщения синхронизируют с транспортной и курортной инфраструктурой, сказал министр транспорта Крыма Арсений Козловский по итогам встречи с гендиректором воздушной гавани Евгением Баженовым.

В настоящий момент добраться из Москвы до Крыма можно несколькими способами: долететь до ближайшего аэропорта и пересесть на наземный транспорт, либо доехать на поезде, автобусе или автомобиле.

