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15 ноября, 23:15

Транспорт

Новый рекорд по перевозкам пассажиров установлен на МЦК

Новый рекорд по перевозкам пассажиров установлен на МЦК

МЦК воспользовались 15 млн пассажиров за месяц

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МЦК установило новый рекорд по пассажиропотоку

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Московское центральное кольцо (МЦК) установило новый рекорд, обслужив 15 миллионов пассажиров за месяц. По словам аналитиков, рост интереса к магистрали связан с развитием инфраструктуры.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что на этапе идеи создание МЦК вызвало сомнение в успешной реализации, но магистраль успешно вписалась в транспортную систему Москвы.

За 8 лет работы МЦК было совершено более миллиарда поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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