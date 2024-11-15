Новый рекорд по перевозкам пассажиров установлен на МЦК

Московское центральное кольцо (МЦК) установило новый рекорд, обслужив 15 миллионов пассажиров за месяц. По словам аналитиков, рост интереса к магистрали связан с развитием инфраструктуры.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что на этапе идеи создание МЦК вызвало сомнение в успешной реализации, но магистраль успешно вписалась в транспортную систему Москвы.

За 8 лет работы МЦК было совершено более миллиарда поездок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.