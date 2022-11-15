В столице готовят к запуску водный вид городского транспорта

Этот сезон станет последним, когда на Москве-реке на зиму останавливают массовую навигацию. В столице готовят к запуску новый вид городского транспорта – водный.

Сейчас речные электротрамваи проходят проверку на морозостойкость. За футуристический дизайн и новомодный вид их уже прозвали космическими кораблями. Курсировать они будут по двум маршрутам: первый – от Киевского причала до Филей. Позже откроют навигацию от Печатников до Автозаводского моста.

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