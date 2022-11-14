Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Собянин: регулярные пассажирские перевозки на Москве-реке возобновятся в 2023 году

Собянин: регулярные пассажирские перевозки на Москве-реке возобновятся в 2023 году

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В следующем году у москвичей появится еще один способ передвижения по городу – водный. По Москве-реке должны регулярно начать ходить речные электротрамвайчики. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Причаливая к специальным станциям, транспорт будет заряжаться. Батарейная система установлена внутри корпусов судов. Работа подобной конструкции не зависит от времени года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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