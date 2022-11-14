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Происшествия

В Москве задержали 19-летнего водителя, пытавшегося скрыться от Госавтоинспекции

В Москве задержали 19-летнего водителя, пытавшегося скрыться от Госавтоинспекции

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19-летний водитель устроил гонки с полицейскими по улицам Москвы. Молодой человек взял каршеринг под чужим аккаунтом.

Когда его захотели остановить сотрудники Госавтоинспекции, парень решил скрыться. Полицейским пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, а после открыть огонь по колесам машины. Тогда угонщик остановил авто и попытался сбежать. Его задержали.

Водителем оказался приезжий, у него есть судимость. Сейчас молодого человека арестовали, возбуждено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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