15:30Происшествия
В Москве задержали 19-летнего водителя, пытавшегося скрыться от Госавтоинспекции
19-летний водитель устроил гонки с полицейскими по улицам Москвы. Молодой человек взял каршеринг под чужим аккаунтом.
Когда его захотели остановить сотрудники Госавтоинспекции, парень решил скрыться. Полицейским пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов, а после открыть огонь по колесам машины. Тогда угонщик остановил авто и попытался сбежать. Его задержали.
Водителем оказался приезжий, у него есть судимость. Сейчас молодого человека арестовали, возбуждено уголовное дело.
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